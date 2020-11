Klant kan mede-eigenaar worden van Blokker

Het plan heet ’Blokjes Blokker’ en wordt eind november gepresenteerd. Blokker werkt hiervoor samen met Bits of Stock, dat een platform ontwikkelt voor loyaliteitsprogramma’s van retailers. Het bijzondere hieraan is dat klanten fractionele aandelen kunnen bemachtigen in bedrijven.

Fractionele aandelen zijn met name in de Verenigde Staten populair onder een steeds groter wordende groep particulieren, die sinds de coronapandemie begon met beleggen. Via deze strategie kunnen beleggers een portie van een aandeel kopen, bijvoorbeeld een kwart of een half.