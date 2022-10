Oekraïne krijgt nog eens €540 miljoen steun

Stan Huygens Journaal

’Geweldige traditie in Amsterdam voor ambassadeurs’

,,Dank voor het in stand houden van de geweldige traditie van de koetsentocht voor het corps diplomatique in Amsterdam!” De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sprak in Hotel De L’Europe vol lof over vastgoednestor Cor van Zadelhoff, die van alles doet voor haar stad.