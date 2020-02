Fed vindt renteniveau voorlopig passend

De Fed hield zijn belangrijkste renteniveau na de beleidsvergadering eind januari ongewijzigd op 1,5 procent tot 1,75 procent. Vorig jaar verlaagde de centralebankenkoepel de rente nog meermaals om de Amerikaanse economische groei op peil te houden bij een afkoelende wereldeconomie.

In de notulen meldt de Fed mogelijk risico's voor verder groei van de Amerikaanse economie nauwlettend in de gaten te houden. Daarbij werd onder andere het nieuwe coronavirus genoemd. In verslagen die na de beleidsvergadering verschenen ging de Fed verder in op de mogelijke impact van de epidemie in China.

Een aanzienlijk aantal beleidsmakers pleitte bij de vergadering ook voor het inperken van twee programma's waarmee de Fed geld in de markt voor kortlopend krediet van banken pompte. Die ingrepen, het opkopen van kortlopende staatsleningen en zogeheten reverse repo's, konden volgens de aanwezigen geleidelijk worden teruggeschroefd of uitgefaseerd.