Opnieuw Nederlander aan hoofd grootste bank Suriname

Vanuit de Surinaamse samenleving is er kritiek dat opnieuw een buitenlander de baas van een bank in Suriname wordt. Maar vertrekkend topman Coutinho heeft geen boodschap aan deze sentimenten. ‘’Suriname is een kleine markt, er zijn heel weinig bankiers met voldoende ervaring om zo’n bank te managen. Wat hebben we aan de kleur van het paspoort? Het gaat om resultaat.’’

Rabobank

Molenkamp heeft ruime ervaring in de bankwereld. Zo werkte hij onder andere zeventien jaar voor de Rabobank, waarvan enkele jaren in Afrika en vier jaar voor de Fortis Bank. Coutinho, die pas sinds 2019 aan het hoofd van DSB staat, had al eerder aangegeven niet op te gaan voor een tweede termijn. Het is hem gelukt het bedrijf weer in rustig vaarwater te krijgen nadat de bank door enkele risicovolle onroerendgoedtransacties bijna was omgevallen.

Slavernij

De Surinaamse DSB-bank moet niet worden verward met de voormalige DSB Bank in Nederland die in 2009 failliet ging. Het concern in Suriname werd al in 1865 opgericht. Er heerst toen financiële chaos in Suriname vanwege de afschaffing van de slavernij. Met de oprichting van de bank wilde men de de economie in het land een impuls geven.

Lange tijd was DSB ook de uitgever van het papiergeld in Suriname. Die taak is later overgenomen door de Centrale Bank van Suriname (CBvS).