Aantal faillissementen afgenomen in juli

Het aantal faillissementen, exclusief eenmanszaken, fluctueert aanzienlijk: dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In mei 2013 piekte het aantal faillissementen met 816. Vervolgens is sprake van een dalende trend tot oktober 2018. Sindsdien is de trend redelijk vlak, aldus het statistiekbureau. In juli werd met 204 het laagste aantal faillissementen gemeten na april 2000.

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen. Dat is ook een van de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Uit de gegevens van het CBS blijkt nadrukkelijk dat de coronacrisis nog niet zorgt voor een faillissementspiek. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.