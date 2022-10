Bpost-ceo belandt tijdelijk op zijspoor

Het onderzoek heeft te maken met de subsidie die het postbedrijf ontvangt van de Belgische overheid voor de verspreiding van kranten en tijdschriften. Volgens dagblad De Standaard wordt onder de loep genomen of uitgevers en medewerkers van Bpost in het geheim hebben samengespannen bij het bepalen van de prijs voor de nieuwe concessieperiode.

Subsidie

Over de steun voor de periode 2023-2027 is nog geen definitief besluit genomen. In het verleden hengelde alleen Bpost naar de subsidie. Jaarlijkse krijgt de post- en pakketbezorger tot 175 miljoen euro subsidie voor het verdelen van kranten en tijdschriften. De Belgische staat is voor 51 procent eigenaar van het postbedrijf.

„Het compliance-onderzoek naar mogelijke wanpraktijken door personen die voor de vennootschap werken is volop gaande, waarbij alle middelen worden ingezet”, zo laat Bpost in een verklaring weten. De raad van bestuur en de CEO zijn wederzijds overeengekomen dat Tirez tijdelijk een stap terug moet nemen. Volgens De Standaard heeft de topman zelf de zaak aan het rollen gebracht.