Premium Het beste van De Telegraaf

Veel weerstand tegen regel over aantal koeien per hectare in landbouwakkoord ’Sluipmoordenaar voor melkvee’

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Volgens Henk Bleker is de GVE-norm enkel ’een knop om aan te draaien’. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Melkveehouders vrezen dat zij de dupe worden van de invoering van een maximum aantal koeien per hectare grasland. Bijna een derde van de 15.261 koeienboeren zou daardoor in de problemen komen, blijkt uit berekeningen die de Wageningen Universiteit heeft gemaakt op verzoek van de Nederlandse Melkveehouders Bond (NMV). De norm van 2,8 koeien per hectare grasland is een wens van het kabinet en ligt op tafel bij de onderhandelingen over het landbouwakkoord.