Premium Het beste van De Telegraaf

Minister vol van waterstof-toekomst voor haven Rotterdam

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Voormalige Rotterdamse havenwethouders onder elkaar: Wim van der Sluis (l.) met minister Mark Harbers. Ⓒ De Telegraaf

Het jaarlijkse Rotterdamse havendiner leverde genoeg stof voor de tafelgesprekken in de voormalige onderzeebootloods op Heijplaat. Allereerst stikstof, die de verlening van vergunningen enorm vertraagt. Maar ook fijnstof, koolstofdioxide en de brandstof waterstof, waarvan in toekomst veel in de haven wordt verwacht.