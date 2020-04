NXP verliest omzet vanwege coronavirus

Dat meldde het in New York genoteerde beursfonds op basis van voorlopige cijfers. NXP zag de vraag naar zijn chips terugzakken met name toen het longvirus toesloeg in Europa en de Verenigde Staten.

NXP kwam al begin maart met een omzetwaarschuwing na problemen in zijn toeleveringsketen vanwege overheidsmaatregelen tegen Covid-19 in China. Maar de verspreiding van de ziekte naar Westerse landen raakte vervolgens de vraag naar chips. Met name autobouwers, die hun productie staakten en makers van smartphones namen minder chips af. Ook andere industriële bedrijven matigden hun aankopen. Als gevolg gingen de opbrengsten van de chipmaker in het eerste kwartaal met 3,5 procent omlaag tot ruim 2 miljard dollar, vergeleken met een jaar geleden. Op kwartaalbasis bedroeg de daling 12 procent.

Het bedrijf benadrukt dat de definitieve cijfers nog sterk kunnen afwijken van de voorlopige resultaten. Het concern komt met een definitieve handelsupdate op 27 april. Dat wordt ook het moment om de prognose over het tweede kwartaal te geven, aldus NXP.