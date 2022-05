Beursblog: Wall Street zakt fors weg met vooral Nasdaq in verval

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Sinds 1994 ondervraagt vermogensbeheerder ACTIAM ieder jaar ruim honderd beursexperts naar hun verwachtingen voor de AEX. Uit deze experts wordt ieder jaar de titel uitgereikt voor Beste Beursexpert. Dit jaar viel deze eer ten beurt aan Edwin van der Plas, Senior Investment Advisor bij Aureus. Ter gelegenheid hiervan luidde hij vanochtend een nieuwe handelsdag met een gongslag. Ⓒ Euronext AEX 682.96 0.68 %

Op Wall Street kleurden de borden vrijdag tussengtijds steeds roder na een positieve start. Beleggers in de VS raken weer in de ban van de onzekerheid over het economische klimaat. Vooral techbeurs Nasdaq zakt daarbij fors weg.