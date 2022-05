Beursblog: zon schijnt boven het Damrak

Buitenland

’Crash met Boeing 737 waarbij 132 doden vielen was opzet vanuit cockpit’

Het vliegtuigongeluk in maart in China was mogelijk opzet. Amerikaanse onderzoekers geloven dat iemand aan boord van het vliegtuig van de Chinese maatschappij China Eastern het toestel expres heeft laten crashen. Bij de dodelijkste vliegramp in China in tientallen jaren kwamen alle 132 inzittenden o...