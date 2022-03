Finnen slaan slag met Gelders defensiebedrijf: ’Niemand in Europa lacht ons nu nog uit’

Premium Columns

Vrede en voldongen feiten in Oekraïne

Topoverleg donderdag in de Turkse badplaats Antalya over vrede in Oekraïne. De minister van Buitenlandse Zaken van Rusland Sergej Lavrov en die van Oekraïne Dmytro Kuleba kijken elkaar diep cynisch in de ogen. Toch is er reden voor optimisme.