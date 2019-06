Koers lira maakt sprong na nederlaag Erdogan

In maart haalde Imamoglu ook al de meeste stemmen van de inwoners van Istanbul, maar toen vocht Erdogans AK-partij die uitslag nog met succes aan. Bij de verkiezingen van gisteren was het verschil veel groter dan toen. De kandidaat van de AK-partij heeft zijn nederlaag al toegegeven, en Erdogan heeft de nieuwe burgemeester via Twitter gefeliciteerd.

„Het feit dat de regeringspartij de verkiezingsuitslag nu accepteert is goed nieuws voor de financiële markten”, verklaart een valutahandelaar tegenover persbureau Bloomberg. Dat wil nog niet zeggen dat de lira er nu is. De munt verloor dit jaar al 8% ten opzichte van de dollar, onder meer vanwege regeringsbemoeienis met Turkijes monetaire beleid.