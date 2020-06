Beursweek in teken van coronavirus en economische cijfers

De zorgen dat het aantal besmettingen in de VS weer in opmars is, houden aan. Het aantal zieken in het land met Covid-19 steeg zaterdag met het snelste tempo deze maand. In staat Florida is een record aangetikt. Ook in Duitsland verspreidde het virus zich dit weekend sneller, met een stijging van het reproductiegetal tot 1,79 op zaterdag. Dat betekent dat het aantal zieke mensen toeneemt. Israël waarschuwde voor een nieuwe lockdown vanwege een opleving van het virus.

Bij macro-economische cijfers gaat de aandacht van beleggers met name uit naar de peiling van de economische activiteit in de eurozone, de Verenigde Staten en Japan over maand juni. Op dinsdag komen de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices uit. Verder komen er definitieve cijfers over de groei van de Nederlandse economie in het eerste kwartaal en brengt het IMF een nieuwe raming voor de krimp van de wereldeconomie dit jaar naar buiten.

NN Group

Aan het bedrijfsfront houdt NN Group woensdag een investeerdersdag waarbij de verzekeraar strategische doelen stelt en aanscherpt. Het financiële concern wordt onder druk gezet door de activistische aandeelhouder Elliott Advisors, die vindt dat NN ondergewaardeerd is en daar te weinig aan doet. Ook openen enkele ondernemingen hun boeken over de afgelopen periode zoals de Britse supermarktketen Tesco en kledingketen H&M.

De Europese beurzen eindigden vrijdag overwegend met winst. De AEX-index sloot op 567,83 punten, een plus van 0,9 procent. De MidKap dikte 0,5 procent aan tot 758,66 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,1 procent. In de VS eindigden de beursgraadmeters in het rood. De Dow-Jonesindex verloor 0,8 procent en sloot op 25.870,37 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3095,33 punten en de techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 10.004,42 punten.