Mondiale techtoppers slaan alarm in open brief ’Riskante race van digitale breinen die zelfs de makers niet meer snappen’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / SIPA USA

Amsterdam - De bedrijven achter kunstmatige intelligentie zijn verwikkeld geraakt in een gevaarlijke race naar ’steeds krachtiger digitale breinen die niemand, zelfs hun makers niet, kunnen begrijpen, voorspellen of op een geloofwaardige manier onder controle houden’, waarschuwen bekende ondernemers en wetenschappers in een open brief aan big tech-bedrijven en de Amerikaanse overheid.