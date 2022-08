Premium Sterren

Bizarre onthullingen in Depp-zaak over erectiestoornissen en naaktfoto’s

Een goede twee maanden na het proces tussen Johnny Depp en zijn ex Amber Heard, zijn er nieuwe onthullingen opgedoken over hoe beide partijen het proces probeerden te bespelen en de ander in diskrediet te brengen. Het nieuws komt uit duizenden verzegelde documenten die nu vrijgegeven zijn.