Werknemers Cargill staken: ’Bedrijf verdient zó veel geld, dan is 5% eisen niet onterecht’

Premium Financieel

Hij had zijn hart zó op de tong dat ministers eraan moesten wennen

De maandagnacht op 66-jarige leeftijd overleden Hans de Boer was jarenlang het gezicht van het Nederlandse bedrijfsleven. De Boer was altijd goed voor stevige uitspraken, wat in politiek Den Haag nogal eens tot gefronste wenkbrauwen leidde. Ondanks zijn felle toon draaide hij voluit mee in de polder...