Aantal motorrijders explodeert: ’Nog dit jaar 800.000 op de weg’

Afgelopen jaar zijn 15.527 nieuwe motoren verkocht, dat is het hoogste aantal in vijftien jaar. De verkoopexplosie heeft zich begin dit jaar doorgezet. Er werden in januari op één na duizend motorfietsen verkocht. Ook dat is vijftien jaar geleden dat er in deze wintermaand zoveel nieuwe motoren op kenteken zijn gezet.

Op dit moment rijden er in Nederland 795.000 motorfietsen. Sinds de uitbraak van corona is de interesse in motorfietsen heel snel toegenomen. Enerzijds grepen mensen naar de motor omdat het openbaar vervoer stillag; ze wilden zo de files vermijden tijdens woon-werkverkeer. Anderzijds pakten veel motorrijbewijsbezitters hun oude hobby weer op.

Bekijk ook: Vergrijzing op motor zet door

Motorrijexamen

In 2014 reden er nog 714.000 motoren rond en dat aantal groeide tot begin 2020 naar 747.000. Dat betekent dat afgelopen drie jaar meer motorfietsen zijn verkocht dat de zeven jaar ervoor. Bovag verwacht dat de vloot komende maand de 800.000 motorfietsen passeert.

Het aantal Nederlanders met een motorrijbewijs is in de periode van 2014 tot en met 2022 met 95.000 gegroeid tot iets meer dan anderhalf miljoen. Daarmee is 8,6% van de totale bevolking in bezit van een motorrijbewijs. Logischerwijs vertaalt de grote interesse voor motorrijden ook in drukte bij de rijscholen. In 2022 slaagden volgens de cijfers van het CBR 33.751 personen voor het motorrijexamen. Dat is 4,5% meer dan in het jaar ervoor en 12,5% meer dan in 2019, het laatste volle jaar vóór corona.

Regionale verschillen

De regionale verschillen in motorrijbewijsbezit zijn overigens groot. Inwoners van de provincies Drenthe en Zeeland zijn de meest fervente motorrijders. Daar heeft respectievelijk 11,7% en 10,5% van de mensen een motorrijbewijs. In provincies Zuid-Holland en Utrecht ligt dat aandeel met 6,5% en 7,7% het laagst.

De populariteit van de motor in Drenthe dicht Bovag toe aan de beschikbare stallingsruimte in de provincie en omdat het met de aanwezigheid van het circuit van Assen en de TT een historisch tot een echte motorprovincie is gegroeid. Dat het rijbewijsbezit in de randstedelijke provincies het laagst is, wijt Bovag dan ook aan het gebrek aan stallingsruimte. De brancheorganisatie benadrukt dat door de filedruk juist daar weggebruikers veel voordeel kunnen hebben van motorbezit.