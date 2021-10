Omzet KPN licht hoger, terwijl consument wegloopt

KPN zag zijn omzet in het afgelopen kwartaal met een procent stijgen tot €1,312 miljard, waarmee het bedrijf iets beter presteerde dan analisten hadden voorzien. Het aangepast bedrijfsresultaat after leases, zoals KPN dat rapporteert, kwam met €607 miljoen ongeveer overeen met de resultaten die de marktvorsers hadden voorzien.

Het aantal huishoudens dat KPN tot zijn klantenkring rekent, kwam 26.000 lager uit dan een jaar geleden. Omdat tarieven stegen, kwam de omzet uit deze markt toch 0,2% hoger uit dan vorig jaar. In het zakelijke segment vond een ommekeer ten goede in de omzet onder zijn mkb-klanten plaats, die 2,9% toenam, wat door Farwerck ’een mijlpaal’ werd genoemd.

De omzet op de grootzakelijke markt blijft echter afnemen. In een toelichting vertelde Farwerck dat het bedrijf volgend jaar zal bepalen hoe en wanneer het ook op die markt een kentering wil realiseren.

Glasvezelmachine

In het afgelopen kwartaal werden 93.000 nieuwe huishoudens aangesloten op zijn glasvezelnet, waarvan volgens Farwerck gemiddeld op termijn 60% ook daadwerkelijk voor een abonnement via die verbinding kiest. „Je ziet dat de glasvezelmachine op volle toeren draait”, zei hij. Eind 2026 denkt KPN 80% van Nederland aan zijn glasvezelnetwerk te hebben aangesloten.

Dat levert ook nieuwe klanten op. Afgelopen kwartaal was de omzetwinst bij glasvezelklanten voor het eerst groter dan het verlies onder huishoudens die nog gebruik maken van oude koperlijnen. „In gebieden waar we uitrollen groeit ons marktaandeel gemiddeld met 6 tot 8%”, zei Farwerck.

De ramingen over heel 2021 blijven ongewijzigd, met een aangepast bedrijfsresultaat after leases, van €2.345 miljard en een vrije kasstroom van €765 miljoen. Het bedrijf zegt met de aanleg van glasvezel op schema te liggen en eind 2026 vrijwel het hele land te hebben aangesloten. Het huidige aandeleninkoopprogramma ter waarde van €200 miljoen is inmiddels voor 86% afgerond. Volgens financieel topman Chris Figee wordt volgend jaar gekeken naar een vervolg hiervan.

Voor de rechter

KPN staat morgen voor de rechtbank in Rotterdam vanwege zijn plan om oude koperlijnen uit te schakelen op plekken waar het glasvezel heeft aangelegd. Concurrent T-Mobile, dat vast internet verkoopt via de infrastructuur van KPN, meent dat het te weinig tijd heeft gekregen om klanten over te zetten. KPN stelt dat het vroeg genoeg is met de aankondiging, benadrukte Farwerck dinsdagochtend nog eens.