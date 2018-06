Trading coaching: 'Had ik maar...'

Emotionele remmer

Binnen de behavioral finance, voor mij als TA-coach een uitermate interessant vakgebied, wordt veel aandacht besteed aan psychologische valkuilen en mentale vaardigheden. Vooral dit laatste is van zeer groot belang.

Mark Douglas, een onlangs overleden marktgoeroe op het gebied van trading gedrag, stelt dan ook dat niet fundamentele analyse of technische analyse, maar mentale analyse bepalend is voor een goed beleggingsresultaat. Kennis van emotionele remmers is daarbij gewenst. Regret Aversion is er daar één van.

Regret Aversion is het uit de weg gaan van situaties die spijt zouden kunnen opleveren. Ik geef zo een aantal voorbeelden die in twee categorieën ingedeeld kunnen worden. Enerzijds de acties die je niet hebt gedaan, waarvan blijkt dat je ze beter wél had kunnen doen. Anderzijds de acties die je hebt gedaan, waarvan blijkt dat je ze beter niet had kunnen doen. Cryptisch allemaal zeg, snel naar de voorbeelden.

Regret Aversion in de praktijk

Ik volsta met een stukje proza waarin ik herkenbare praktijkvoorbeelden schets om u kennis te laten maken met deze hersenkronkel. Zo is er de situatie waarin u na een grondige analyse tot de conclusie komt dat u aankopen kunt doen in een specifiek fonds. Maar u wilt wachten op een dip in de koers en dan blijkt dat de dip niet komt. Verdorie, kans gemist. Maar waarom wachten?

Of bent u bang dat u toch de verkeerde beslissing neemt en dat de verwachte koersstijging uitblijft? De angst om ongelijk te krijgen is een veelvoorkomende aanjager om vooral iets niet te doen, waar je later spijt van kunt krijgen.

U heeft aankopen gedaan, de koers stijgt en u voelt de ontembare neiging om winsten te vroeg veilig te stellen. Angst om mogelijk weer wat winst terug te geven overheerst. Spijtig als je achteraf twee keer zoveel winst had kunnen maken.

Bij verliesposities geldt het omgekeerde, daar is veelal het gevoel van 'Had ik maar het verlies afgekapt' overheersend. Kortom, te kort op winst en te lang op verlies, achteraf weten we dat het omgekeerde veel slimmer is.

Er zijn beleggers die na één of meerdere verliezen niet meer meedoen bij een volgende kans in de markt. Of meedoen met een sterk gereduceerde investering. Maar waarom? Er zijn toch altijd kansen in de 'ongoing market place'? Je doet niet mee en laat dat nu een briljante aankoop zijn. Toch spijtig als je de dikke plus misloopt, nietwaar?

Mooi voorbeeld van Regret Aversion is het doen van aankopen omdat iedereen op dat moment koopt. Verschuilen in de kudde, eigen methodiek en systeem loslaten, voel de geborgenheid van de massa. Maar waarom niet gewoon je eigen plan van aanpak blijven volgen? Om de kudde of de massa de schuld te kunnen geven als de deal niet goed uitpakt? 'Gelukkig, iedereen lijdt verlies, ik ben niet de enige' is een uitermate slecht excuus, vindt u ook niet?

Hoe te controleren?

Zoals bij vele kronkels het geval is, kunnen ze niet worden gladgestreken. Maar een betere controle is wel mogelijk. Een emotionele remmer in de hand houden zal resultaatverbeterend werken. Maar hoe doe je dat bij de Regret Aversion Bias? Ik heb drie suggesties voor u.

Hanteer het motto "Ja, tenzij..." en niet "Nee, want…". Doe de deals die je wilt doen en stel daarna vast of er belemmeringen in het veld opduiken, waardoor je mogelijk moet ingrijpen. Aan de kant blijven staan omdat er wel weer een beer op de weg zal verschijnen, terwijl die in geen velden of wegen te bekennen is, is een verkeerd startpunt.

Het vasthouden aan en vertrouwen hebben in je eigen systeem en plan van aanpak is een uitstekend hulpmiddel om spijtacties tegen te gaan. U besteedt daarbij veel aandacht aan de 3 M's, te weten Methode, Money Management en Mindset (zal hier wel eens een column aan wijden).

Derde suggestie is voldoende besef hebben van het feit dat je als belegger zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je wel en niet doet. Verwacht daarbij geen enkele samenwerking, coulance of handreiking van de markt. De markt kent u niet en is u dan ook geen enkele verantwoording schuldig. De markt is er alleen maar om uw geld af te pakken, begrijpt u?

