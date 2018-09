'Bedrijven geven $1000 miljard terug aan beleggers'

Dat stelt researchfirma S&P Capital IQ tegenover CNN Money. De bedrijven in de S&P500 zijn de laatste jaren sowieso al een stuk guller geworden voor beleggers. In 2005 ging er voor $507 miljard terug naar beleggers via inkoop van eigen aandelen een dividenden. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot $934 miljard.

Aan de ene kant is het teruggeven van geld goed nieuws voor beleggers. Een houdbaar dividend of een inkoopprogramma leggen vaak een bodem onder de koers van een aandeel. Daardoor presteren dergelijke bedrijven vaak ook goed op de beurs.

Maar aan de andere kant kan een aandeleninkoop ook een manier zijn om de aandacht af te leiden van slechte prestaties. Of gebruikt worden dan voor het verbloemen van ideeënarmoede. Het bedrijf ziet dan kennelijk geen andere mogelijkheden om het geld te laten renderen. S&P Capital IQ wijst erop dat bij stijgende beurzen de inkoop van eigen aandelen ook steeds duurder wordt voor bedrijven.