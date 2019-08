Groen licht voor beursgang Naspers-tak

Hoeveel procent van de aandeelhouders zich precies achter de plannen schaarden, is niet bekendgemaakt. Naspers had goedkeuring nodig van de houders van driekwart van de aandelen.

Naspers kondigde de beursgang van de tak met investeringen in techbedrijven in maart aan. Het onderdeel, dat de naam Prosus krijgt, moet op 11 september een notering krijgen aan Euronext Amsterdam met een tweede notering in Johannesburg. Met de notering in Amsterdam wil Naspers meer internationale beleggers trekken en minder afhankelijk worden van de beurs in Johannesburg.

Oorspronkelijk had de beursgang al in juli plaats moeten vinden. Door een fout met de labels van de uitnodigingen voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering moest die uitgesteld worden en daarmee ook de beursgang.