Spookstad Schiphol probeert uit coma te ontwaken

Een uitgestorven aankomsthal op Schiphol.

Schiphol boekte vorig jaar met 73 miljoen reizigers een record. Het kwam neer op gemiddeld 190.000 passagiers per dag en de daarbij horende heisa over te grote drukte en chaos. En nu? Geheel andere zorgen. Reizigersdaling van – op het dieptepunt van de coronacrisis – bijna 97 procent, dreigende ontslagen, winkels zonder klanten. Reportage over de stilte na de hectiek.