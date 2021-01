’Slimme’ constructie voor hypotheek doorzien: acht jaar op de zwarte lijst

Financieel

Duikeling Prosus maakt einde aan opmars AEX

De AEX komt donderdag uiteindelijk nipt lager over de streep. De goede gang van zaken bij banken door het vooruitzicht op extra steun in de VS werd aan banden gelegd door de stevige verkoopdruk bij Prosus. In de Midkap zit Fagron stevig in de lift Arcadis krijgt eveneens de handen op elkaar.