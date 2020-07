Oproep: Hoe regel jij als zzp’er je pensioen?

Ⓒ ANP/HH

Haarlem - Als zzp’er heb je veel eigen verantwoordelijkheid. Zo moet je ook regelen dat je in de toekomst een pensioen hebt opgebouwd. Sommige mensen kopen appartementen op om te verhuren, verkopen hun huis met winst en gaan in een goedkoop land wonen na de pensioendatum, of houden er gewoon een lijfrentebeleggingsrekening op na.