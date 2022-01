Heineken legt verbeterd cao-bod op tafel na staking brouwerijen

Afgelopen vrijdag werd er voor het eerst in meer dan een kwart eeuw gestaakt bij de Heineken-brouwerijen; de vestigingen in Den Bosch en Zoeterwoude werden stilgelegd. Ook werd er gestaakt bij Vrumona in Bunnik, een onderdeel van het bierconcern dat eveneens onder de cao voor de brouwerijen valt.

Staking voortzetten

Eigenlijk wilde FNV deze week weer een staking opzetten. Maar in het weekend besloot de bond in te gaan op een uitnodiging van het bierconcern om het overleg te hervatten. FNV-bestuurder Niels Suijker heeft de indruk dat het staken heeft geholpen, want volgens hem ligt er nu niet alleen een verbeterd eindbod voor de 1250 mensen van de brouwerijen-cao, ook zouden de lonen voor medewerkers van twee andere cao’s bij Heineken extra omhooggaan.

De belangrijkste verbetering is volgens Suijker dat de bevriezing van de loonschalen nu van tafel is. Ook komt er nu een goede regeling waarmee mensen drie jaar voor hun AOW al kunnen stoppen met werken, aldus de vakbondsman. Suijker vindt de loonsverhoging die Heineken biedt wel nog steeds te mager. Maar in het nieuwe voorstel gaan de meeste werknemers er ten opzichte van het eerdere bod wel ongeveer 1 tot 1,5 procent extra op vooruit in twee jaar, geeft hij aan.