Twitterbaas geeft aandelen aan personeel

SAN FRANCISCO (AFN) - De topman van Twitter, Jack Dorsey, verdeelt een derde van zijn aandelen in zijn bedrijf over het personeel. Dat heeft hij via een tweet wereldkundig gemaakt. Het aandelenpakket waar hij afstand van doet heeft een waarde van circa 200 miljoen dollar (180 miljoen euro) en komt overeen met ongeveer 1 procent van het totale aantal aandelen Twitter.