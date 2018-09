Politici stil over alarmbel

In ieder geval is er gisteren een enorme alarmbel afgegaan en ik hoop via deze column de heren en dames politici te verwittigen. Heb ik vaker gedaan, maar ik hoop dit keer niet alleen in de woestijn te staan.

De alarmbel

Er is al lange tijd wat mis met onze economie. De signalen zijn talloos, dus om te stellen dat de alarmbel nu pas afgaat, is eigenlijk foutief. Wellicht is het beter om de alarmsystematiek van het Amerikaanse leger te nemen, DEFCON.

Het telt 5 niveaus waarbij niveau 5 alles okay is en bij niveau 1 men de raketten rond kan zien vliegen. Welnu, gisteren zijn we van DEFCON 3 naar DEFCON 2 gegaan. Sinds gisteren moet u betalen voor de eer om 2 jaar vast geld uit te lenen aan de Italiaanse staat. Jawel, de 2 jaars rente op Italiaans staatspapier is negatief!

De keizer heeft geen kleren aan

Ik heb daadwerkelijk honderd personen gevraagd of zij bereid zouden zijn om tegen die condities geld aan Italië uit te lenen. Iedereen, zonder uitzondering, zei nee. Het is gewoon pure waanzin en weerzinwekkend dat deze situatie zich nu voordoet. Zorgelijk is het feit dat ik geen enkele politicus hierover hoor. Nul, niks, nada. De waanzin staart ze aan en ze zien het niet!

Onconventioneel monetair beleid

Hoe kan de rente voor bepaalde looptijden op Italiaans (en Spaans, Frans, Duits, Zwitsers, Deens, Nederlands) staatspapier nu negatief zijn? Dat hebben wij te danken, onder andere, aan het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Waar de ECB eerst opgezet werd volgens het leidende voorbeeld in centraal bankieren, de Duitse Bundesbank (BuBa), heeft het nu een andere strategie omarmd.

Er heeft een soort putsch plaatsgevonden bij de ECB, waar de aanhangers van de BuBa-strategie (solide beleid, sterke munt, lage inflatie) nu naar een plaats in de marge zijn verdrongen. De boventoon wordt nu gevoerd door aanhangers van een meer Latijnse stijl van centraal bankieren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot Quantitative Easing (simpel gezegd: de ECB koopt met geprint geld staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheekschulden op).

Het doel

Maar wat is nu het doel van een negatieve rente? Allereerst heeft dit tot doel lucht te geven aan landen, bedrijven en particulieren die teveel schulden hebben. Door een lagere rente kunnen deze partijen de schulden beter dragen. Tweede doelstelling is dat een negatieve rente bedrijven en particulieren dwingt geld uit te geven; geld aanhouden kost immers geld bij negatieve rente.

Verbod op cash

De volgende stap in deze waanzin zal dan waarschijnlijk het reduceren, zo niet het verbieden, van cash zijn (in Frankrijk al een realiteit). Veel bedrijven en particulieren weigeren namelijk nog steeds geld uit te geven. Deze partijen zijn namelijk niet gek en zullen bij negatieve rente het geld cash aan willen houden in plaats van het bij de bank stallen en dan werkt het plan niet.

Als het aanhouden van cash wordt verboden, zodat alles giraal gaat, dan moeten deze partijen dus betalen voor het aanhouden van spaargeld. Dit willen zij niet, maar cash aanhouden kan niet, dus gaan ze het geld maar uitgeven, aldus de theorie (zie deze column van mijn hand hierover).

Zachte heelmeesters

Er zijn echter limieten aan financiële repressie. Waar veel bedrijven en particulieren weigeren geld uit te geven (aan meer productie, dus bijvoorbeeld niet aan aandeleninkoop), is er een groep die de lage rente heeft aangegrepen om juist meer leningen aan te gaan. Sinds de kredietcrisis zijn de wereldwijde schulden met iets van 40% gestegen!

Hoeft geen probleem te zijn als het geïnvesteerd wordt in projecten die meer economische groei opleveren, maar dit is helaas niet het geval. Schulden groeien consistent sneller dan de economie. We racen dus op een muur af en de centrale banken doen er alles aan om de botsing uit te stellen, door de muur steeds naar achter te verplaatsen.

Maar in dit proces zorgen zij er ook voor dat we steeds harder op de muur afrijden. Het punt dat het medicijn erger is dan de kwaal zijn we al voorbij, vrees ik.

Grijp in!

Gezien de putsch bij de ECB, kunnen we ophouden elkaar voor de gek te houden over politiek onafhankelijke centrale banken; centrale banken zijn nu een politiek verlengstuk. Dat de onafhankelijkheid is verdwenen, is mij een doorn in het oog, maar het schept ook een mogelijkheid: politici kunnen een teruggang naar BuBa beleid gaan eisen. Onze Knot kan dan samen met zijn Duitse evenknie Weidmann de leiding over de ECB terugpakken. De gezondheid van ons geld staat letterlijk op het spel, dus politici, kom in actie!