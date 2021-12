Ondernemersvraag: komt er compensatie voor ingekocht vuurwerk?

Binnenland

Vertrekkend minister moet voortaan 2 jaar toestemming vragen voor nieuwe baan

Oud-ministers en staatssecretarissen moeten in de toekomst tot twee jaar na hun vertrek toestemming vragen voor ze een nieuw baantje mogen aannemen. Bovendien mogen ze in die periode niet werken voor het ministerie waar ze bewindspersoon waren of lobbyen op dossiers waarover ze beslisten.