Draghi geeft startsein beursrally

Om 14:30 uur, het begin van de persconferentie van de ECB, zochten de Europese beurzen direct de weg omhoog op. De euro verloor in sneltreinvaart terrein tegenover de dollar en gaf hiermee een duidelijk teken af dat de markt de woorden van Draghi met vertrouwen op zich nam. Deze beweging was ook zichtbaar op de Europese obligatiemarkten, waar de rentes op staatsleningen flink wegzakten. Na opening van Wall Street gingen daar ook alle remmen los en werd met volle kracht de weg omhoog ingezet. Het weerstandsniveau van de afgelopen dagen werd gebroken en de kopers vielen over elkaar heen. De kleine bandbreedte waarin verschillende indices de afgelopen week noteerden werd zo met geweld verlaten.

De S&P 500 eindigde de sessie op een stand van 2.052 punten, een plus van 1,66%. Over de hele linie sloten de aandelen op bovengemiddelde volumes met winst. Inmiddels noteert de beursgraadmeter van de Amerikaanse economie weer boven het 200-daags gemiddelde. Het beeld op de NASDAQ was niet anders, de technologie-index is na de winst van 1,65% de magische grens van 5.000 punten op minder dan 2% genaderd. De small caps van de Russell 2000 bleven iets achter met een winst van 0,84%.

Technologie in focus

Direct na het slot van Wall Street waren het de technologie-aandelen die de show stalen met als gevolg dat de NASDAQ in de nabeurshandel een flinke vlucht omhoog nam. Om te beginnen wist Amazon beleggers te verrassen door een winst van $0,17 per aandeel te rapporteren tegenover een verwacht verlies van $0,13. De koers sterke met bijna 10% aan tot $618. Microsoft kwam met zowel beter dan verwachte winst- als omzetcijfers en dikte 8% aan tot $51,80. Als echte winnaar kwam Alphabet uit de bus, met ook beter dan verwachte winst- en omzetcijfers. De koers steeg ruim 10% en de marktkapitalisatie kwam daarmee uit op een record van $500 miljard.

Azië op winst

In navolging op de beursrally in Europa en Amerika noteren de voornaamste Aziatische indices in het groen. De Japanse Nikkei weet met een plus van 2,3% te overtuigen. Na de hogere opening is de beweging beperkt gebleven en zo eindigt de week positief. In Hong Kong staat de Hang Seng index 1,35% hoger en de Chinese aandelenmarkten van Shanghai en Shenzhen staan op winsten van 0,67% respectievelijk 2,03%. Wel kan gesteld worden dat de Chinese aandelen deze week zijn achtergebleven bij de rest in Azië, mede te verklaren door de grote verliezen op woensdag.

De Zuid-Koreaanse Kospi staat 0,85% hoger terwijl de Australische ASX daar nog een stapje bovenop doet met een plus van 1,67%. Het optimisme onder beleggers is wijdverbreid en voor nu lijkt de ruimte aan de bovenkant te liggen.

AEX richting 460

De Europese indices zijn gisteren gesloten met winsten die om en nabij de 2% lagen. Met name de Duitse DAX presteerde sterk, de beursgraadmeter van onze oosterburen eindigde 2,48% in de plus en staat weer overtuigend boven de 10.000 puntengrens. De AEX-index in Amsterdam bleef iets achter met een plus van 1,82% en noteerde bij het slot een fractie onder de 458 punten.

Met de Amerikaanse futures die vanochtend ruim hoger staan, gaan de aandelenmarkten in Europa ook de weg omhoog voortzetten. De winst van de S&P 500 future lijkt met 0,22% mee te vallen, echter dit is gerekend vanaf het slot om 22:15 uur toen al gereageerd was op de eerder beschreven kwartaalcijfers. Bij het einde van de handel om 22:00 uur noteerde de future nog op 2.045 punten en inmiddels is deze opgelopen tot 2.056. De plus is dus gemeten vanaf het slot 0,55%.

Naar verwachting opent de AEX met een winst van 1%, waarmee de 460 puntengrens wordt doorbroken. De andere Europese futures laten overeenkomstige winsten zien, waarbij de DAX opnieuw het voortouw neemt. Op de grondstoffenmarkt zijn de uitslagen klein en de euro noteert na de grote klap van gisteren zo goed als onveranderd.

- S&P 500 future +0,13%

- NASDAQ future +0,40%

- Olie future +0,44%

- Goud future +0,39%

- AEX future +0,98%

- DAX future +1,03%

- Euro/dollar +0,09%

Op de financiële agenda staan vandaag de Manufacturing PMI cijfers van Frankrijk, Duitsland, de Eurozone en de VS. Vrijdag is altijd een relatief rustige dag op het gebied van kwartaalcijfers, waarmee mijn verwachting is dat de beurzen opnieuw een positieve sessie tegemoet gaan met een weekafsluiting in het groen.

