Duitsland zet flinke energiestap: eerste drijvende lng-terminal in gebruik

Het werken aan de terminal ging erg snel. Zo is er in vijf maanden tijd 26 kilometer pijpleiding aangelegd die de nieuwe terminal verbindt met bestaande gasnetwerken. „Velen zeiden dat het onmogelijk zou zijn om de terminal dit jaar gebouwd te krijgen”, zei bondskanselier Olaf Scholz bij de opening. „Maar als we samenwerken, kunnen we dingen met grote snelheid doen.”

Aardgas uit Rusland

Duitsland, de grootste economie van Europa, ontving voorheen aardgas uit Rusland. Maar door de oorlog in Oekraïne kwam die toevoer vanaf februari onder druk te staan. Daarom moest het land op zoek naar alternatieve energiebronnen. Duitsland wil nog meer drijvende lng-terminals bouwen, waarmee het eind volgend jaar over 30 miljard kubieke meter aan importcapaciteit wil beschikken.

Duitsland is niet de enige die zijn toevlucht zoekt tot lng. Ook in Nederland is de lng-invoercapaciteit dit jaar al aanzienlijk vergroot door de bouw van een nieuwe faciliteit van 8 miljard kubieke meter aardgas (bcm) in Groningen. Die vormt een aanvulling op de grotere Gate Terminal in Rotterdam, die nu een capaciteit van 16 bcm heeft. Deze moet tegen 2025 met nog eens 4 bcm zijn uitgebreid.