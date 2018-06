Caterpillar voelt lage grondstofprijzen

PEORIA (AFN) - Caterpillar heeft in het derde kwartaal veel last gehad van de lage grondstofprijzen. Die zorgden ervoor dat de investeringen in de mijnbouw- en energiesector afnamen, waardoor ook de vraag naar de producten van de Amerikaanse machinebouwer afnam. Daarnaast speelt de economische vertraging in China de onderneming parten.