Beleggers schransen van beursnotering Deliveroo

Dat meldt Just Eat-concurrent Deliveroo maandag. Het biedt 384,6 miljoen aandelen aan.

Op basis van de gepeilde interesse in de markt zet Deliveroo een introductieprijs voor zijn notering in Londen van tussen tussen 3,90 en 4,60 pond per aandeel.

Dat geeft een marktwaarde van tussen 7,6 miljard en 8,8 miljard pond. Dit is exclusief de zogeheten greenshoe, de extra uit te geven aandelen als de belangstelling bij beleggers veel groter blijkt.

Brexit

Volgens gegevens van de London Stock Exchange ging alleen grondstoffenhandelaar Glencore, in mei 2011, er met een betere notering vandoor.

Dat de door Amazon gesteunde leverancier naar de Britse beurs gaat, is volgens marktspecialisten om meer redenen belangrijk: ondanks Brexit en het vertrek uit de Europese Unie is de City nog interessant voor grote beursnoteringen.

De maaltijdbezorger Deliveroo, die met een bestel-app en een digitale afhandeling bemiddelt tussen duizenden restaurants, gaat als technologie-aandeel naar de beurs. Vorig jaar leverde techfonds The Hut Group een notering op met een marktwaarde van 5,4 miljard pond, in die markt zit het er ruim boven.

Afhaalrestaurants

Het concern Deliveroo profiteert nog steeds van de sluiting van restaurants, die alleen met afhaalmaaltijden iets van hun omzetten kunnen terughalen.

De marktwaarde van alle bestellingen steeg vorig jaar met 64,3% tot 4,1 miljard Britse pond, een toename van 121% vergeleken op jaarbasis. Vorig jaar boekte Deliveroo een winst van 223,7 miljoen pond.