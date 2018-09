Nikkei neemt gas terug

Zwaargewicht Fast Retailing, eigenaar van kledingketen Uniqlo, verloor 1,4 procent. Componentenmaker Nidec zakte 1,3 procent en leverde een eerdere winst in. De Japanse toeleverancier van het Amerikaanse technologieconcern Apple schroefde zijn kapitaaluitgaven op om te kunnen voldoen aan de sterke vraag naar de touch-technologie die wordt gebruikt in iPhones.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook overwegend omlaag. In China daalde de Shanghai Composite 0,5 procent, na de verliesbeurt van 3,5 procent een dag eerder. In Hongkong zakte de Hang Seng-index 1 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent. De Australische olieproducent Santos was een opvallende winnaar met een plus van ruim 16 procent, na berichten over het afwijzen van een overnamevoorstel van het Amerikaanse investeringsfonds Scepter.

De Kospi in Seoul leverde 1 procent in.