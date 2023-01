Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander in top Intel: ’Jullie interesse voor fabriek leek niet groot’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Frans Scheper: „Het besef is er nu dat we niet alleen afhankelijk kunnen zijn van andere delen van de wereld.” Ⓒ Intel

De Nederlander Frans Scheper leidt het enorme investeringsprogramma waarmee Intel met steun van de EU zijn activiteiten in Europa fors wil uitbreiden. De Amerikaanse chipgigant steekt minstens €17 miljard in het project, inclusief fabrieken en faciliteiten, voor onderzoek en ontwikkeling in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Polen.