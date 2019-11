Luchtvaartconcern IAG tempert verwachtingen

IAG rekent nu voor dat zijn capaciteit, gemeten naar het aantal gevlogen kilometers maal het aantal stoelen in een vliegtuig, met 3,4 procent per jaar toeneemt tussen 2020 en 2022. Eerder werd uitgegaan van een jaarlijkse 6 procent groei in de periode tussen 2019 en 2023. Dit jaar groeit de capaciteit naar verwachting nog met 4 procent. Voor 2020 staat 3,2 procent in de raming.

De verwachte vertraging heeft ook een weerslag op de winstprognose, aldus het concern. IAG denkt nu de winst per aandeel met 10 procent per jaar op te kunnen voeren in plaats van de eerdere verwachting van een toename van 12 procent.

Bij de publicatie van zijn derdekwartaalcijfers waarschuwde IAG ook al dat de jaarwinst lager uitkomt dan eerder gecommuniceerd. Naast de uitdagingen in de luchtvaartsector kampt de onderneming met de uitvallen van vluchten als gevolg van de grootste pilotenstakingen bij British Airways sinds 1979. Ook de onzekerheid rondom brexit bezorgt de vliegmaatschappij koppijn.