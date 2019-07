Meer winst voor Arcadis

De netto-omzet van Arcadis steeg op jaarbasis met 5 procent tot een kleine 1,3 miljard euro. Daarbij dikten de opbrengsten in Noord- en Zuid-Amerika op autonome basis met 10 procent aan tot 426 miljoen euro. Ook in Europa was er sprake van groei, terwijl de omzet in het Midden-Oosten met bijna een vijfde afnam. In die laatste regio is Arcadis al een tijdje selectiever als het om het aannemen van klussen gaat.

Arcadis behaalde op die hogere omzet ook betere winstmarges. Onder de streep hield het bedrijf het voorbije halfjaar 38 miljoen euro over, een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

"Geen doorbraak in hoofdpijndossier Brazilië"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Arcadis laat goede cijfers zien op het gebied van omzetstijging, margeverbetering en het sneller innen van openstaande rekeningen. Ondertussen lijkt er op het hoofdpijndossier Brazilië nog geen echte doorbraak te zijn. Nog steeds zijn de verlieslatende biogascentrales niet verkocht, terwijl daar het afgelopen halfjaar weer €2 miljoen naar toe moest. Bovendien is er €5 miljoen afgeboekt op leningen. Dat lijkt op zich niet veel, maar op de winst van Arcadis van €37 miljoen zijn dit substantiële bedragen.”

Volg Yteke de Jong op Twitter.