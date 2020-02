Zwakkere yen stuwt Nikkei

De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent hoger op 23.319,56 punten. Sony sloot 0,5 procent lager na een schommelende handelssessie. Het Japanse elektronicaconcern verhoogde zijn winstverwachting dankzij een sterke vraag naar beeldsensoren voor de camera's in mobiele telefoons. Het bedrijf waarschuwde wel voor de impact van het coronavirus op zijn wereldwijde toeleveringsketen. Branchegenoot Sharp won 1,2 procent na een sterke winstgroei in het afgelopen kwartaal.

Op macro-economisch vlak bleek dat de dienstensector in Japan afgelopen maand weer is gegroeid, na een krimp in december. De Chinese dienstensector liet volgens marktonderzoekers Caixin en Markit in januari een minder sterke groei zien dan in december.

Besmettingen

De beursgraadmeter in Shanghai ging tussentijds 0,8 procent vooruit en de beurs in Shenzhen kreeg er 0,7 procent bij. In China zijn inmiddels zeker 490 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 24.000. In grote delen van het land zijn de fabrieken gesloten om de virusuitbraak in te dammen. In Macau blijven de casino's voorlopig dicht.

De Hang Seng-index in Hongkong stond 0,1 procent in de plus. De Kospi in Seoul klom 0,1 procent. Hyundai steeg 0,4 procent. De Zuid-Koreaanse automaker stopt deze week met de productie in eigen land vanwege een tekort aan onderdelen door het nieuwe coronavirus. De All Ordinaries in Sydney sloot met een plus van 0,4 procent.