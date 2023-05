Groot deel wanbetalers moet stoppen als ondernemer

Het betekent dat van de coronaschuld die bij de belastingdienst openstaat - eind april was dat €16,5 miljard - een deel nooit afgelost wordt. Hordijk verwacht dat zeker €1,5 miljard niet terugbetaald wordt, maar ’waarschijnlijk gaat het meer richting drie tot vijf miljard euro die de overheid zal moeten afschrijven’.

Het IMK helpt op verzoek van gemeenten, de belastingdienst of van ondernemers zelf, bedrijven bij het bepalen of ze nog kunnen voortbestaan of dat ze beter kunnen stoppen. „Veel van deze ondernemers hebben het mentaal moeilijk. Vaak zijn ze opgelucht als wij zeggen dat hun bedrijf niet kan voortbestaan.” Volgens Hordijk weten die ondernemers diep van binnen wel dat het niet werkt. „Het is vaak vechten tegen de bierkaai. En als wij dan zeggen ’hier houdt het op’, geeft dat veel rust.”

Het IMK helpt hen vervolgens bij het treffen van saneringsregelingen waarbij gekeken wordt wat er nog aan schulden terugbetaald kan worden. „Alles wat meer is dan niets, is meegenomen.” Ondernemers die zich niet melden voor 13 juni, kunnen geen regeling meer treffen, zo heeft staatssecretaris Van Rij laten weten. Hordijk: „De schuld verdwijnt niet, maar de kans op een regeling wel.”