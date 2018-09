Lufthansa verhoogt pensioen bij langer werken

De rivaal van Air France-KLM stort 20 miljoen euro extra in het pensioenfonds van het cabinepersoneel, dat volgend jaar en in 2017 een loonsverhoging met 1,7 procent tegemoet kan zien. Over het lopende boekjaar krijgen 19.000 werknemers eenmalig 2000 euro per persoon extra. Volgens Lufthansa blijft de mogelijkheid om op 55-jarige leeftijd met pensioen te gaan bestaan.

