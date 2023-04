Premium Het beste van De Telegraaf

Supermarkt komt tegemoet aan wensen actiegroepen Albert Heijn test ’eerlijke’ prijzen

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Klanten AH to go zien reguliere en ’eerlijke’ prijs. Ⓒ EIGEN FOTO

Zaandam - Klanten van AH to go in Zaandam, Groningen en Wageningen krijgen vanaf dinsdag de keuze of ze voor hun koffie de reguliere prijs betalen, of de hogere prijs waarin ook alle sociale en milieukosten zijn meegenomen. Deze zogeheten ’true pricing’ is al lang een vurige wens van mensenrechten- en milieuorganisaties. „Wij willen leren wat klanten hiervan vinden”, zegt Marit van Egmond, directeur van Albert Heijn.