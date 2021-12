Strijder met krijgsmuziek

Veteranendag, herdenkingen, huldigingen, maar ook twee trompettisten bij een concert, een aubade of een taptoe: Rob regelt het.

„U bent de grote ambassadeur van de militaire muziek”, zei de Steenbergense burgemeester Ruud van den Belt. „U legt zo een verbinding tussen krijgsmacht en maatschappij.” Ook ’s avonds, in de weekeindes en op vakanties.

„Als ik veteranen kan uitlichten in de muziek”, reageerde de muziekridder, „mensen die hun leven in de waagschaal stellen voor een hoger doel, dan heb ik toch de mooiste baan van de wereld?”

Frank van Sprang, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, was overigens te spreken over het regeerakkoord: „Voor Defensie €3 mrd. structureel erbij. Dat voorkomt een reorganisatie die anders beslist noodzakelijk was geweest.”

In coronatijd maken de militaire muzikanten zich ook nuttig. „Ze stonden in de prikstraten en ze gaan ook booster-prikken uitdelen”, weet Van Sprang.