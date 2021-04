Belegger ziet brood in Takeaway; ING blijft liggen

De AEX-index noteert rond twaalf uur 0,2% lager op 716,88. Eind vorige week tikte de hoofdgraadmeter nog een recordstand aan. De Midkap-index gaat 0,6% vooruit naar 1044 punten.

De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs komen ook nauwelijk in beweging.

In Azië liet de Japanse beurs een rustig beeld zien. Elektronicaconcern Toshiba zakte flink weg vanwege een mogelijk uitstel van het bod door investeringsmaatschappij CVC.

In Amsterdam barst deze week het cijferseizoen los. Zo geven onder meer bierbrouwer Heineken, uitzender Randstad, verfconcern AkzoNobel en chipbedrijven ASML en ASMI een kijkje in de boeken.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de Europese Centrale Bank (ECB). Donderdag brengt de ECB zijn rentebesluit naar buiten. De focus zal vooral liggen op de toelichting van ECB-president Cristine Lagarde.

"Weinig vuurwerk ECB"

Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabo, benadrukt dat de komende cijferregen en de ECB de handelsweek gaan bepalen. „Van de ECB komt waarschijnlijk weinig vuurwerk met een verwachte voorzetting van het huidige monetaire steunbeleid. Bij het cijferseizoen kunnen vooral bedrijven in de dienstverlening uit het Verenigd Koninkrijk en in Amerika positief gaan verrassen doordat in die landen werk wordt gemaakt met de versoepeling van de coronarestricties. ”

Mevissen wijst nog wel op de economische gang van zaken in China die mogelijk tegenwind aan het zonnige beursklimaat kan geven. „De overheid in Peking is bezig met de teugels aan te trekken in de kredietverlening, waardoor het groeicijfer van vorige week minder sterk uitviel dan werd voorzien. Aan de andere kant staan geopolitieke zaken de opmars van de beurzen niet in de weg. Ook het risico van de oplopende inflatie in de VS is in onze optiek beperkt doordat het om éénmalige effecten gaat die de prijzen omhoog duwen. Loondruk is verder nog ver te zoeken zoalang er nog geen sprake is van volledige werkgelegenheid.”

Hoofdrol ABN

Midkapper ABN Amro dikt 1,5% aan. Het bankconcern schikte voor €480 miljoen met het OM omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN Amro loopt nog. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, schrijft de meevallende reactie toe aan de opluchting bij beleggers dat met de megaschikking de onzekerheid uit de markt is.

In de AEX zijn de uitslagen zeer beperkt. DSM boekt een vooruitgang van 0,5%. Voor nieuwe koploper Just Eat Takeaway hebben beleggers 2% meer over. De maaltijdbezorger kwam vorige week nog met sterke kwartaalcijfers.

RD Shell behoort tot de dalers met een verlies van 0,5%. Hekkensluiter ArcelorMittal zakt 1,4% weg. ING zit eveneens in de achterhoede met een terugval van 1,4%.

KPN laat 0,4% liggen. Het Agentschap Telecom gaat bekijken of de huidige maatregelen van het telecomconcern voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. Aanleiding is een rapport uit 2010 waarin staat dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden klanten van KPN heeft afgeluisterd en klantgegevens kon stelen.

Bij de middelgrote fondsen vervolgt Galapagos de weg met een plus van 0,9%. Beursintermediar FlowTraders doet goede zaken met een koerssprong van 3%. Air France KLM meldt zich ook in de kopgroep. Het luchtvaartaandeel krijgt er 2,3% bij.

