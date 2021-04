Chips halen AEX omlaag

De AEX is 0,7% lager gesloten op 711,9 punten. Eind vorige week tikte de hoofdgraadmeter nog een recordstand aan. De Midkap-index ging 0,1% vooruit naar 1042 punten.

De meeste overige Europese beurzen hadden het ook lastig. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX zakten 0,4% respectievelijk 0,5%. De Franse CAC 40 klom 0,2%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,4% lager en had de Nasdaq-index 0,8% ingeleverd.

"Weinig vuurwerk ECB"

Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabo, benadrukt dat de komende cijferregen en de ECB de handelsweek gaan bepalen. „Van de ECB komt waarschijnlijk weinig vuurwerk met een verwachte voortzetting van het huidige monetaire steunbeleid. Bij het cijferseizoen kunnen vooral bedrijven in de dienstverlening uit het Verenigd Koninkrijk en in Amerika positief gaan verrassen doordat in die landen werk wordt gemaakt met de versoepeling van de coronarestricties. ”

Mevissen wijst nog wel op de economische gang van zaken in China die mogelijk tegenwind aan het zonnige beursklimaat kan geven. „De overheid in Peking is bezig met de teugels aan te trekken in de kredietverlening, waardoor het groeicijfer van vorige week minder sterk uitviel dan werd voorzien. Aan de andere kant staan geopolitieke zaken de opmars van de beurzen niet in de weg. Ook het risico van de oplopende inflatie in de VS is in onze optiek beperkt doordat het om éénmalige effecten gaat die de prijzen omhoog duwen. Loondruk is nog ver te zoeken zolang er nog geen sprake is van volledige werkgelegenheid.”

Bekijk ook: Markt rekent op winstherstel na corona

Hoofdrol ABN

In de AEX eindigden de toeleveranciers aan de chipsector onder invloed van winstnemingen onderaan. ASMI en ASML, die de komende paar dagen met hun kwartaalberichten komen, zakten 3,1% respectievelijk 2,7%. Besi leverde 2,2% in.

Staalgigant ArcelorMittal ging 1,8% omlaag.

KPN liet 0,3% liggen. Het Agentschap Telecom gaat bekijken of de huidige maatregelen van het telecomconcern voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. Aanleiding is een rapport uit 2010 waarin staat dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden klanten van KPN heeft afgeluisterd en klantgegevens kon stelen.

Defensieve aandelen deden het goed, met plussen van 2,1% voor supermarktketen Ahold Delhaize en 0,7% voor Heineken.

Voor Just Eat Takeaway hadden beleggers 1,8% meer over. De maaltijdbezorger kwam vorige week nog met sterke kwartaalcijfers.

Bij de middelgrote fondsen eindigde beursintermediair FlowTraders met een koerssprong van 4,4% bovenaan.

ABN Amro dikte 2,3% aan. Het bankconcern schikte voor €480 miljoen met het OM omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN Amro loopt nog. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, schrijft de meevallende reactie toe aan de opluchting bij beleggers dat met de megaschikking de onzekerheid uit de markt is.

Wil je weten of NPRM, een bedrijf met een platform voor dierverzorging, misschien voor jou als beleggers interessant is? Meld je dan aan voor het online seminar donderdagavond.