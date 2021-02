Nederland viert de liefde: 152 miljoen rozen verkocht voor Valentijnsdag

De twee weken voor Valentijnsdag lag de omzet bij bloemenveiling Royal FloraHolland 33% hoger dan vorig jaar. De liefde wordt het meest gevierd met de roos. Er werden 152 miljoen rozen via de klok verkocht. De gemiddelde prijs lag een kwart hoger dan bij Valentijnsdag 2020. De rozenomzet was zelfs 45% hoger dan vorig jaar. De roos is dan ook goed voor een derde van de totale bloemenomzet in week vijf en zes van dit jaar. De tulp en chrysant volgen met een aandeel van respectievelijk 18,5% en 11%.

Bekijk ook: Waarom Valentijnsbloemen dit jaar peperduur zijn

De bloemenhandel worstelt zich toch al beter door de coronacrisis heen dan vooraf verwacht. In een tussentijds bericht maandag heeft FloraHolland aangegeven over 2020 een negatief financieel resultaat te verwachten tussen de €5 miljoen tot €10 miljoen. In april vorig jaar ging de veiling er nog vanuit ’enkele tientallen miljoenen’ in het rood te eindigen.

Die verwachting baseerde de veiling destijds op de enorme hoeveelheid bloemen die vernietigd moesten worden tijdens de eerste lockdown en de extreem lage prijzen. In de tweede helft van 2020 werden er wel iets minder bloemen aangevoerd voor de veilingklok, maar waren de prijzen zeer gunstig. Het resultaat ontwikkelde zich zelfs zo, dat FloraHolland niet eens in aanmerking kwam voor de NOW-regeling en het Sierteelt Noodfonds.

FloraHolland presenteert in april zijn definitieve jaarcijfers over 2020.