'Pensioenfondsen mogen in megavervuilers beleggen'

Pensioenfondsen mogen best in bedrijven beleggen die voor grootschalige vervuiling zorgen, kinderarbeid laten verrichten of torenhoge beloningen uitkeren. Het enige wat moet tellen, is het rendement. Dit meent maar liefst 51% van de bezoekers van DFT, zo blijkt uit een peiling waarop ruim 1200 keer is gestemd.