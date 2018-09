Elftal banken voor beursgang ABN Amro compleet

Bekend was al dat ABN Amro zelf, Morgan Stanley en Deutsche Bank de hoofdrol toebedeeld hadden gekregen. Zij gaan het elftal leiden als global coordinators.

NLFI heeft vandaag nog eens acht zakenbanken geselecteerd voor de rollen van bookrunners en co-lead managers voor de voorgenomen beursgang. NLFI is naar eigen zeggen 'tevreden met de kwaliteit van de geselecteerde zakenbanen en de overeenstemming die is bereikt over de vergoedingen.'

De overige geselecteerde zakenbanken zijn ING Bank en Rabobank, Barclays, Citigroup, JP Morgan en Merrill Lynch voor de rol van bookrunner, en het Canadese RBC en het onbekende Keefe, Bruyette & Woods als co leadmanagers, de minst belangrijke rol, die vooral voor het schrijven van research van belang is.

Goldman Sachs viel al eerder af, terwijl het aanvankelijk juist hoge ogen gooide bij het sollicitatieproces.

Ook de Zwitserse banken UBS en Credit Suisse zijn opvallende afwezigen.

Als onderdeel van het selectieproces hebben de zakenbanken bovendien bevestigd dat zij in bezit zijn van de vereiste vergunningen, dat zij een beloningsbeleid hebben dat voldoet aan de Europese normen, dat zij voldoen aan internationale sociale standaarden en dat zij zich onvoorwaardelijk conformeren aan de door NLFI opgestelde contracten.

Die contracten houden onder andere in dat er maar een heel beperkte vergoeding is (€50.000 onkosten maximaal per bank en in totaal €4,5 miljoen aan extra fees, te verdelen door de staat naar eigen inzicht).

Als de zakenbanken winst zouden maken met stabiliseringstransacties (waarvoor de greenshoe is bedoeld) komt de winst ten goede aan NLFI (c.q. de staat).

NLFI benadrukt dat er nog geen tijdspad voor de beursgang is.