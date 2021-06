Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Tikkie bestaat vandaag vijf jaar. In die periode hebben Nederlanders via zo’n betaalverzoek voor liefst €10 miljard aan onder meer etentjes, borrels en cadeaus met elkaar afgerekend. Inmiddels worden er gemiddeld 370.000 Tikkies per dag betaald voor een doorsnee bedrag van €37,70.