’Shell-top privé niet aan te klagen om milieuschade’

De organisatie ClientEarth, een advocatenkantoor gespecialiseerd in milieuzaken, had in februari de bestuurders van Shel mede namens aandeelhouders met 27 aandelen van het concern privé verantwoordelijk gesteld.

Ze zouden hebben nagelaten klimaatverandering tegen te houden, terwijl ze dit konden, en hebben zo ook de toekomst van het olie- en gasbedrijf in gevaar gebracht, luidde de aanklacht in februari bij de rechter. Omdat ze blijven investeren in fossiele brandstoffen, en geen gericht beleid volgens het klimaatakkoord van Parijs zouden hebben gemaakt, werden ze persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Instemming met de eis zou mogelijk gevolgen krijgen ook voor bestuurders van andere bedrijven. Het Britse High Court in Londen wees de eis als te zwak af. De rechter weigerde de zaak vrijdag verder te behandelen, de aanklacht tegen de elf Shell-bestuurders zou juridisch niet te toetsen zijn geweest.

’Juiste uitkomst’

Shell zegt in een reactie dit „de juiste uitkomst” te vinden. „De claim was volledig misplaatst en misbruik van de Engelse rechtbanken. Onze bestuurders hebben hun plichten altijd vervuld en gehandeld in het belang van het bedrijf.”

De aanpak die Shell kiest om tegen 2050 een bedrijf te worden zonder uitstoot van broeikasgassen, „wordt ondersteund door onze aandeelhouders, 80% stemde ervoor tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering”, zo reageert het bedrijf dat sinds vorig jaar volledig Brits is.

Milieudefensie kreeg twee jaar geleden in een rechtszaak tegen Shell wel gelijk. De rechter vond dat het olie- en gasconcern te weinig deed om zijn CO2-uitstoot te beperken. De uitspraak toen was dat Shell in 2030 alle uitstoot met 45% moet hebben verlaagd. Shell ging in hoger beroep en bestuurders stelden later dit doel ruim te kunnen halen.

Shell stelt dat zijn CO2-uitstoot tegen eind 2022 met 30% is verminderd vergeleken met 2016. „Dit is meer dan de helft van onze doelstelling van een reductie van 50% tegen 2030.”

Advocaat Paul Benson van ClientEarth zei na de uitspraak „verrast en teleurgesteld” te zijn en overweegt andere procedures.