Duizenden ’stenenmiljonairs’ erbij: vooral toename bij koophuizen buiten Randstad

Woningen worden over de hele linie meer waard, maar bij de hogere prijsklassen gaat dat nog net iets sneller, blijkt uit een rapport dat huizendataverzamelaar Calcasa woensdag naar buiten brengt. De gemiddelde woning is vorig jaar 15,5% duurder geworden, maar miljoenenhuizen werden in dezelfde periode 19,3% duurder. In het Gooi kwam er zelfs dik 20% bij.

"Miljonairswoningen"

Door die harde stijging waren 142.900 huizen eind vorig jaar de magische grens van een miljoen voorbij – meer dan 3% van alle koophuizen. Een jaar eerder bleef de teller nog steken op 2%, en tot vijf jaar geleden waren er maar enkele tienduizenden huizen van meer dan een miljoen.

De meeste ’miljonairswoningen’ staan sinds jaar en dag in Amsterdam, en in Bloemendaal en Aerdenhout is zelfs meer dan de helft van alle huizen meer dan een miljoen waard, maar de woningbezitters die sinds afgelopen jaar ’stenenmiljonair’ zijn wonen vooral buiten de Randstad.

In de gemeenten Groningen, Arnhem en Apeldoorn ging het aantal miljoenenhuizen bijna tweeënhalf keer over de kop, in Almere, Zwolle en Houten zijn de aantallen vergeleken met eind 2020 meer dan verdubbeld. Het meeste huis voor z’n geld vindt de miljonair in Twente: voor €1 miljoen krijg je daar gemiddeld 260 vierkante meter woongenot. Voor hetzelfde geld krijg je 250 m2 in Zuidwest-Gelderland en 240 m2 in de Kop van Noord-Holland.